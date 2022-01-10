МЗС України відреагувало на дії Нікарагуа в Криму

Дмитро Кулеба заявив, що якщо рішення про призначення почесного консула Нікарагуа в анексувати Крим, не буде скасовано, Україна буде змушена ввести санкції.
Про це заявило МЗС України в п'ятницю, 28 серпня.
Глава МЗС підкреслив, що дане призначення є недружнім кроком по відношенню до України.
Про це заявило МЗС України в п'ятницю, 28 серпня.
Глава МЗС підкреслив, що дане призначення є недружнім кроком по відношенню до України.
Як пояснив міністр, почесний консул є особливою формою представництва і не є класичним консулом. Кулеба також додав, що "консулом" став Олег Белавенцев Олег Євгенович, якому Святошинський суд Києва в минулому році заочно дав 13 років в'язниці за посягання на територіальну цілісність України.
Глава МЗС додав, що якщо реакція не піде, то відносно Нікарагуа запустять санкційні механізми.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі