МЗС України відреагувало на дії Нікарагуа в Криму

15:39 28 серпень Київ, Україна

Дмитро Кулеба заявив, що якщо рішення про призначення почесного консула Нікарагуа в анексувати Крим, не буде скасовано, Україна буде змушена ввести санкції.



Про це заявило МЗС України в п'ятницю, 28 серпня.



Глава МЗС підкреслив, що дане призначення є недружнім кроком по відношенню до України.

"На жаль, незважаючи на застереження України не вдаватися до такого кроку, уряд Нікарагуа офіційно призначило почесного консула в Автономній Республіці Крим, яку тимчасово окупувала Російська Федерація", - розповів Кулеба.

Як пояснив міністр, почесний консул є особливою формою представництва і не є класичним консулом. Кулеба також додав, що "консулом" став Олег Белавенцев Олег Євгенович, якому Святошинський суд Києва в минулому році заочно дав 13 років в'язниці за посягання на територіальну цілісність України.

"Наша позиція дуже проста і чітка. Ми не залишимо це без відповіді. Я доручив, щоб ми направили, і це вже зроблено, ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати це рішення ", - заявив Кулеба.

Глава МЗС додав, що якщо реакція не піде, то відносно Нікарагуа запустять санкційні механізми.