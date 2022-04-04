МЗС України відреагувало на угоду про перемир'я між Вірменією і Азербайджаном

13:08 11 листопада Київ, Україна

Міністерство закордонних справ України схвалює підписання угоди про перемир'я між Вірменією і Азербайджаном і підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки.

Про це заявили в пресцентрі МЗС України.



"Вважаємо, що наступним кроком має стати відновлення стабільності та життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі міжнародного права", - йдеться в повідомленні.



Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки в міжнародно визнаних кордонах.



"Цей принцип є основоположним для України, яка досі страждає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії", - підсумували в МЗС.