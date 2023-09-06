МЗС України засудило затримання кримських татар на День Незалежності

12:21 27 серпня Київ, Україна

У День Незалежності окупаційна влада Криму провела чергові масові затримання кримських татар. Такий факт свавілля не пройшов повз увагу МЗС України. Міністерство суворо засудило затримання українських громадян і закликало міжнародну спільноту "продовжувати чинити тиск на росію".

"Міністерство закордонних справ України суворо засуджує переслідування окупаційною адміністрацією Криму громадян України за абсолютно сфабрикованими звинуваченнями та закликає міжнародне співтовариство, у тому числі учасників Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на росію з метою негайного звільнення всіх українських громадян, незаконно ув'язнених у Криму, запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України", - йдеться у заяві МЗС.

У МЗС зазначили, що 24 серпня, коли в Україні відзначається День Незалежності, для окупаційної влади та колабораціоністів в українському Криму став приводом для нової хвилі репресій проти кримських татар.

О четвертій годині ранку силовики увірвалися з обшуками до будинків кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі Криму.

Співробітники ФСБ затримали шістьох людей - Ремзі Німетулаєва, Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова. Серед затриманих також Абдулмеджит Сейтумеров, рідний брат двох кримських політв'язнів з Бахчисараю, заарештованих у березні 2020 року та засуджених до 14 та 17 років позбавлення волі. Усі затримані - активісти "Кримської солідарності".

25 серпня протягом 12 годин злочинна окупаційна влада у Криму склала протоколи більш ніж на два десятки затриманих кримських татар, які прийшли до Київського районного суду у Сімферополі підтримати своїх близьких та друзів. У відділенні поліції всім затриманим видали повістки.

Серед затриманих виявився також 64-річний Ремзі Зудієв, батько журналістки та правозахисниці Лутфіє Зудієвої, людина з низкою підтверджених хронічних хвороб, яка була позбавлена можливості обов'язкового прийому ліків.

26 серпня так званий "суд" ухвалив рішення про адміністративні арешти для низки кримських татар на строки від 4 до 7 днів.