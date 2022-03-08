МЗС України про вихід Росії з Договору щодо відкритого неба

17:17 08 червень Київ, Україна

Вихід Російської Федерації з Договору щодо відкритого неба (ДВН) - давно передбачуваний і очікуваний усією Європою крок. Тим більше, що останні кілька десятків років РФ несумлінно дотримувалася його положення.

Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС.

"Таким чином РФ завершує курс, свідомо розпочатий нею ще в середині 2000-х років. Цей курс спрямований на руйнування всіх режимів, які сприяли військовій стриманості в Європі, обмежували розгортання ударних озброєнь і раптову широкомасштабну військову діяльність на євроатлантичному просторі. Через руйнування режимів контролю над озброєннями Росія створювала умови для прихованої підготовки раптових збройних агресій проти Грузії і України. Цей агресивний експансіоністський курс Росія продовжує і до цього дня", - йдеться в повідомленні.

У МЗС продовжили: "Зокрема, Росія припинила сумлінне виконання зобов'язань по ДВН і почала його грубо порушувати ще в 2008-2010 роках, здійснивши агресію проти Грузії. Внаслідок агресії частина окупованих грузинських територій була de-facto видалена із зони застосування ДВН.



У 2014 році Росія окупувала Автономну Республіку Крим, Севастополь і окремі райони в Донецькій і Луганській областях, так само видаливши їх із-під дії Договору. В цілому через загарбницькі дії РФ із зони застосування ДВН було вилучено понад 57 000 кв. км, в тому числі понад 44 000 кв. км ТОТ України. Це більше, ніж територія Словаччини, Данії, Естонії, Нідерландів або Бельгії".

"Протягом 2010-2020 років РФ також свідомо вдавалася до інших систематичних порушень з метою приховування своєї військової активності, змусивши США вийти з ДВН, який на той час уже був спотворений Росією і не відповідав в повній мірі головній меті. Замість побудови і поліпшення прозорості, передбачуваності та довіри між усіма державами-учасниками, ДВН був використаний Москвою як засіб для легітимації результатів агресії та окупації українського Криму.

Тому саме Росія несе відповідальність за триваюче руйнування режиму "відкритого неба" і ерозію міжнародної архітектури контролю над озброєннями", - підкреслили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві заявили: "Україна чітко визнає важливу роль контролю над звичайними озброєннями в підтримці міжнародного миру і безпеки. Наша держава залишається сумлінним і активним учасником всіх режимів контролю над озброєннями, невіддільною складовою яких є Договір щодо відкритого неба. Договір досі залишався єдиним багатостороннім міжнародним договором в області контролю над озброєннями, який залишається в силі і охоплює держави по обидва боки Євро-Атлантики".



"Україна однозначно засуджує вихід Росії з Договору щодо відкритого неба", - резюмували в МЗС.