МЗС України про вихід Росії з Договору щодо відкритого неба

Вихід Російської Федерації з Договору щодо відкритого неба (ДВН) - давно передбачуваний і очікуваний усією Європою крок. Тим більше, що останні кілька десятків років РФ несумлінно дотримувалася його положення.
Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС.
У МЗС продовжили: "Зокрема, Росія припинила сумлінне виконання зобов'язань по ДВН і почала його грубо порушувати ще в 2008-2010 роках, здійснивши агресію проти Грузії. Внаслідок агресії частина окупованих грузинських територій була de-facto видалена із зони застосування ДВН.
У 2014 році Росія окупувала Автономну Республіку Крим, Севастополь і окремі райони в Донецькій і Луганській областях, так само видаливши їх із-під дії Договору. В цілому через загарбницькі дії РФ із зони застосування ДВН було вилучено понад 57 000 кв. км, в тому числі понад 44 000 кв. км ТОТ України. Це більше, ніж територія Словаччини, Данії, Естонії, Нідерландів або Бельгії".
У зовнішньополітичному відомстві заявили: "Україна чітко визнає важливу роль контролю над звичайними озброєннями в підтримці міжнародного миру і безпеки. Наша держава залишається сумлінним і активним учасником всіх режимів контролю над озброєннями, невіддільною складовою яких є Договір щодо відкритого неба. Договір досі залишався єдиним багатостороннім міжнародним договором в області контролю над озброєннями, який залишається в силі і охоплює держави по обидва боки Євро-Атлантики".
"Україна однозначно засуджує вихід Росії з Договору щодо відкритого неба", - резюмували в МЗС.
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