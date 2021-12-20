МЗС України про два блоки стратегії деокупації Криму

Сьогодні під час брифінгу глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про плани уряду щодо повернення окупованого Криму. За його словами, вся стратегія України з деокупації і реінтеграції анексованого Криму буде складатися з двох блоків, присвячених внутрішній і зовнішній політиці.
Документ є першим з 2014 року, що комплексно зводить всі кроки і підходи для деокупації півострова.
За словами міністра, ключовою ініціативою в цій стратегії є Кримська платформа.
Глава МЗС підсумував, що "нервова, місцями істерична реакція" Росії на Кримську платформу підтверджує, що Україна знаходиться на правильному шляху.
Нагадаємо, що раніше в МЗС назвали "три кити" для повернення Криму. Україна не просто закликає світ допомогти повернути Крим, а докладає власні цілеспрямовані і системні зусилля, пояснив Дмитро Кулеба.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі