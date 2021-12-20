МЗС України про два блоки стратегії деокупації Криму

14:28 16 березень Київ, Україна

Сьогодні під час брифінгу глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про плани уряду щодо повернення окупованого Криму. За його словами, вся стратегія України з деокупації і реінтеграції анексованого Криму буде складатися з двох блоків, присвячених внутрішній і зовнішній політиці.

Документ є першим з 2014 року, що комплексно зводить всі кроки і підходи для деокупації півострова.

"На виконання стратегії уряд затвердить детальний план заходів, що буде робитися саме. Цей план заходів буде складатися з двох блоків. Перший - це внутрішня політика. Другий - це те, що треба зробити у зовнішній політиці. За міжнародний аспект буде відповідати Міністерство закордонних справ", - сказав Кулеба.

За словами міністра, ключовою ініціативою в цій стратегії є Кримська платформа.

"Я вважаю, що через сім років після початку незаконної окупації Криму Російською Федерацією, після всіх системних порушень прав людини, що зробила Росія на окупованих територіях... це не тільки політично і юридично, а й морально правильно - підтримати Кримську платформу", - додав Кулеба.

Глава МЗС підсумував, що "нервова, місцями істерична реакція" Росії на Кримську платформу підтверджує, що Україна знаходиться на правильному шляху.

Нагадаємо, що раніше в МЗС назвали "три кити" для повернення Криму. Україна не просто закликає світ допомогти повернути Крим, а докладає власні цілеспрямовані і системні зусилля, пояснив Дмитро Кулеба.