МЗС України назвав загрози РФ по Кримській платформі "політичним булінгом"

10:00 16 березень Київ, Україна

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що створена Україною Кримська платформа - це недружній крок і розглядається Кремлем як посягання на територію Росії.

"Всі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації. Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій в таких діях, включаючи ініціативу Кримська платформа, як недружній щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність", - заявила Захарова.

"Ніякі "стратегії" по роботі нишком проти кримських жителів, включаючи санкції та водну блокаду, не здатні повернути їхню довіру.

Ніякі "платформи" для обговорення фантомних болів Києва з іншими країнами не переконають кримчан змінити рішення, прийняте на "референдумі" в 2014 році. Ніякі розмови про нібито порушення міжнародних норм не скасують їхнього законного права на самовизначення", - додала вона.

За її словами, "київська влада під прикриттям своїх західних кураторів безсоромно зневажає міжнародне право".

"Закликаємо Україну, а також інші держави, які підтримують українські "ініціативи", до поваги законного вибору жителів Криму і дотримання територіальної цілісності Російської Федерації", - підсумувала Захарова.

У МЗС України відреагували на заяву РФ.

"Посягання на територіальну цілісність" РФ - це приклад викривленого сприйняття реальності.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у вівторок, 16 березня.

"Закликаємо Російську Федерацію не займатися політичним булінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасників Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики", - сказав Ніколенко.

Він підкреслив, що на рівні ООН анексія Криму отримала чітке міжнародно-правове визначення як акт агресії, а у Росії на півострові єдиний статус - держава-окупант.



Речник МЗС пояснив, що слова про посягання на "територіальну цілісність" Росії - це приклад викривленого сприйняття реальності.