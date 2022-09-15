Глави МЗС України, Молдови та Румунії домовилися про запуск тристороннього формату взаємодії

Міністри закордонних справ Молдови та Румунії, Ніку Попеску та Богдан Ауреску, в четвер прибули до Одеси, де разом із українським колегою домовилися про запуск тристороннього формату взаємодії.
Про це у Twitter повідомив Дмитро Кулеба.
Як зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві, ця міністерська зустріч є першою в історії тристоронніх відносин між Україною, Молдовою та Румунією. У ній також взяли участь представники національних регуляторів та провідних енергетичних компаній трьох країн.
У спільному комюніке глави зовнішньополітичних відомств підтвердили підтримку України у боротьбі проти росії, засудили російську агресію та провокації, а також сприяння Києву та Кишиневу на шляху європейської інтеграції.
Також Україна, Молдова та Румунія домовилися укласти тристоронню угоду з метою зміцнення взаємопов'язаності енергопостачання між трьома країнами та розпочати роботу з Європейською комісією щодо її негайного впровадження, включаючи фінансування.
Сторони висловили готовність проводити регулярні зустрічі. Наступна зустріч, дату якої ще не оголошено, стосуватиметься нарощування транзитного потенціалу України, Молдови та Румунії.
У спільному комюніке глави зовнішньополітичних відомств підтвердили підтримку України у боротьбі проти росії, засудили російську агресію та провокації, а також сприяння Києву та Кишиневу на шляху європейської інтеграції.
Також Україна, Молдова та Румунія домовилися укласти тристоронню угоду з метою зміцнення взаємопов'язаності енергопостачання між трьома країнами та розпочати роботу з Європейською комісією щодо її негайного впровадження, включаючи фінансування.
Сторони висловили готовність проводити регулярні зустрічі. Наступна зустріч, дату якої ще не оголошено, стосуватиметься нарощування транзитного потенціалу України, Молдови та Румунії.
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