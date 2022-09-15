Глави МЗС України, Молдови та Румунії домовилися про запуск тристороннього формату взаємодії

20:08 15 вересня Київ, Україна

Міністри закордонних справ Молдови та Румунії, Ніку Попеску та Богдан Ауреску, в четвер прибули до Одеси, де разом із українським колегою домовилися про запуск тристороннього формату взаємодії.

Про це у Twitter повідомив Дмитро Кулеба.

"Сьогодні в Одесі я прийняв міністрів закордонних справ Молдови та Румунії, щоби запустити новий тристоронній формат. Разом з міністрами енергетики ми зосередилися на енергетичній безпеці та домовилися про реалізацію низки проєктів, які дозволять розширити постачання електроенергії з України до Молдови", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві, ця міністерська зустріч є першою в історії тристоронніх відносин між Україною, Молдовою та Румунією. У ній також взяли участь представники національних регуляторів та провідних енергетичних компаній трьох країн.



У спільному комюніке глави зовнішньополітичних відомств підтвердили підтримку України у боротьбі проти росії, засудили російську агресію та провокації, а також сприяння Києву та Кишиневу на шляху європейської інтеграції.



Також Україна, Молдова та Румунія домовилися укласти тристоронню угоду з метою зміцнення взаємопов'язаності енергопостачання між трьома країнами та розпочати роботу з Європейською комісією щодо її негайного впровадження, включаючи фінансування.



Сторони висловили готовність проводити регулярні зустрічі. Наступна зустріч, дату якої ще не оголошено, стосуватиметься нарощування транзитного потенціалу України, Молдови та Румунії.