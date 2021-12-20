Глави МЗС України та Польщі обговорили загострення російської агресії

17:26 08 квітень Київ, Україна

Прибулий з робочою поїздкою в Україну глава МЗС Польщі Збігнєв Рау висловив стурбованість діями РФ і запевнив, що Польща незмінно підтримує Україну.

Про це Рау заявив під час зустрічі з Дмитром Кулебою в Києві, повідомляє пресслужба МЗС 8 квітня.

"Дмитро Кулеба детально поінформував Збігнєва Рау щодо системного загострення Росією безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України, стягування російських військ до кордонів нашої держави, збільшення інтенсивності російської пропаганди", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Рау висловив стурбованість цими діями Росії і запевнив, що Польща незмінно і міцно підтримує Україну в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність.



Відзначається, що керівники української і польської дипломатії домовилися докласти спільних зусиль для консолідації дієвої міжнародної підтримки України в протидії російській агресії.



Також сторони обговорили поглиблення військово-політичного співробітництва. Польща висловила підтримку курсу України на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.



Міністри обговорили майбутнє головування Польщі в ОБСЄ, приділили особливу увагу зміцненню взаємодії України, Польщі та Литви у форматі "Люблінського трикутника" і підготовці інавгурації саміту Кримської платформи.

"Наші країни об'єднані спільним баченням минулого і майбутнього Європи. Україна є невіддільною частиною цілісної, вільної і мирної Європи, а її вступ до ЄС і НАТО стане природним етапом історичного процесу", - заявив Дмитро Кулеба.

Крім того, міністри домовилися про спільні зусилля для збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, створення нових можливостей для компаній двох країн.



Також сторони обговорили подальшу взаємодію у військово-технічному співробітництві, транскордонній та прикордонній співпраці, збереженні культурно-історичної спадщини, протидії наслідкам пандемії COVID-19.