МЗС України: "Єдина Росія" їде на Донбас з метою агітації

Причиною приїзду на окуповані землі Донбасу депутатів від партії "Єдина Росія" є осінні вибори в Держдуму Росії.
Про це йдеться в коментарі речника МЗС України, оприлюдненому пресслужбою зовнішньополітичного відомства.
Про це йдеться в коментарі речника МЗС України, оприлюдненому пресслужбою зовнішньополітичного відомства.
Також підкреслюється, що участь у виборах до Держдуми РФ українських громадян з нав'язаними окупаційною адміністрацією російськими паспортами ставить під сумнів їхню легітимність.
У відомстві також закликають громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, не брати участь у протиправних російських плебісцитах.
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