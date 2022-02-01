МЗС України: "Єдина Росія" їде на Донбас з метою агітації

12:29 12 травень Київ, Україна

Причиною приїзду на окуповані землі Донбасу депутатів від партії "Єдина Росія" є осінні вибори в Держдуму Росії.



Про це йдеться в коментарі речника МЗС України, оприлюдненому пресслужбою зовнішньополітичного відомства.

"Розглядаємо приїзд російських депутатів як елемент російської передвиборчої кампанії напередодні вересневих виборів до Державної Думи РФ. Поїздка яскраво ілюструє занепад підтримки "Єдиної Росії" серед російського населення, яку правляча партія РФ зараз намагається компенсувати шляхом залучення жителів тимчасово окупованих територій України", - слідує з коментаря.

Також підкреслюється, що участь у виборах до Держдуми РФ українських громадян з нав'язаними окупаційною адміністрацією російськими паспортами ставить під сумнів їхню легітимність.

"Такі дії російської сторони підривають політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, йдуть врозріз із зобов'язаннями Росії в рамках Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату", - додали в МЗС України.

У відомстві також закликають громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, не брати участь у протиправних російських плебісцитах.