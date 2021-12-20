МЗС Туреччини проти окупації Криму та утиску кримських татар

16:57 16 березень Київ, Україна

Уряд Туреччини підтримує політику України щодо окупованого Криму, а дії Росії на півострові вважає порушенням міжнародного права.

Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини з нагоди сьомої річниці окупації Кримського півострова.

"Ми повторюємо, що не визнаємо фактичної ситуації на півострові, яка є порушенням міжнародного права, і підтверджуємо підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в документі.

МЗС Туреччини також наголошує на важливості захисту культурної ідентичності, безпеки і добробуту кримських татар, які є корінним етносом на півострові.