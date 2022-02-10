МЗС Туреччини: "Захід нагнітає паніку навколо ситуації в Україні"

10:57 10 лютий Київ, Україна

Глава турецького МЗС заявив, що заяви західних політиків про можливе повномасштабне вторгнення РФ в Україну значно погіршують стан міжнародної безпеки та економіки в регіоні.



Заяви країн Заходу про російську агресію щодо України призводять лише до зростання паніки та погіршення економічної ситуації в Україні та регіоні. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає TRT Haber.



«Заяви про те, що сьогодні Росія вторгнеться в Україну, завтра спричинять хвилювання в Україні. Це також завдає економічних збитків Україні та її національній валюті. Ми бачимо, що ця картина відповідає дійсності. Чи є напруженість? Є. Чи є можливість конфлікту? Є. Але не треба озвучувати це за допомогою «мегафонної» дипломатії, як це роблять деякі західні країни», – вважає міністр.



Чавушоглу також закликав країни Заходу до діалогу та продовження пошуків дипломатичного вирішення конфлікту.



«Як держава, яка підтримує добрі відносини з обома сторонами, ми продовжуємо робити кроки щодо зниження напруженості», – додав глава МЗС Туреччини.



Глава зовнішньополітичного відомства Туреччини наголосив на необхідності для всіх учасників поточного конфлікту проводити максимально зважену та збалансовану політику, навівши як приклад дипломатичні зусилля своєї країни.