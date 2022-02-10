МЗС Туреччини: "Захід нагнітає паніку навколо ситуації в Україні"

Глава турецького МЗС заявив, що заяви західних політиків про можливе повномасштабне вторгнення РФ в Україну значно погіршують стан міжнародної безпеки та економіки в регіоні.
Заяви країн Заходу про російську агресію щодо України призводять лише до зростання паніки та погіршення економічної ситуації в Україні та регіоні. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає TRT Haber.
«Заяви про те, що сьогодні Росія вторгнеться в Україну, завтра спричинять хвилювання в Україні. Це також завдає економічних збитків Україні та її національній валюті. Ми бачимо, що ця картина відповідає дійсності. Чи є напруженість? Є. Чи є можливість конфлікту? Є. Але не треба озвучувати це за допомогою «мегафонної» дипломатії, як це роблять деякі західні країни», – вважає міністр.
Чавушоглу також закликав країни Заходу до діалогу та продовження пошуків дипломатичного вирішення конфлікту.
«Як держава, яка підтримує добрі відносини з обома сторонами, ми продовжуємо робити кроки щодо зниження напруженості», – додав глава МЗС Туреччини.
Глава зовнішньополітичного відомства Туреччини наголосив на необхідності для всіх учасників поточного конфлікту проводити максимально зважену та збалансовану політику, навівши як приклад дипломатичні зусилля своєї країни.
Заяви країн Заходу про російську агресію щодо України призводять лише до зростання паніки та погіршення економічної ситуації в Україні та регіоні. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає TRT Haber.
«Заяви про те, що сьогодні Росія вторгнеться в Україну, завтра спричинять хвилювання в Україні. Це також завдає економічних збитків Україні та її національній валюті. Ми бачимо, що ця картина відповідає дійсності. Чи є напруженість? Є. Чи є можливість конфлікту? Є. Але не треба озвучувати це за допомогою «мегафонної» дипломатії, як це роблять деякі західні країни», – вважає міністр.
Чавушоглу також закликав країни Заходу до діалогу та продовження пошуків дипломатичного вирішення конфлікту.
«Як держава, яка підтримує добрі відносини з обома сторонами, ми продовжуємо робити кроки щодо зниження напруженості», – додав глава МЗС Туреччини.
Глава зовнішньополітичного відомства Туреччини наголосив на необхідності для всіх учасників поточного конфлікту проводити максимально зважену та збалансовану політику, навівши як приклад дипломатичні зусилля своєї країни.
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