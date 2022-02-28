МЗС: Росія намагається витіснити українців з Криму, а на їхнє місце завезти та заселити росіян

16:12 05 жовтень Київ, Україна

Крім безперервних репресій щодо кримських татар , Росія практично втричі збільшила свою військову присутність в незаконно анексованому Криму за час окупації та продовжує політику колонізації півострова.



Про це сказала заступниця міністра внутрішніх справ Еміне Джапарова 5 жовтня.



"Перед російською ФСБ і державою як такою стоїть кілька завдань, крім того, що стався факт фізичної окупації і, як наслідок, багато злочинів, - такі, як мілітаризація півострова, коли, наприклад, Російська Федерація вкладає величезні кошти в модернізацію своєї військової присутності, всіх її компонентів - суша, земля, вода, коли РФ збільшує майже втричі свою військову присутність на українському півострові", - зазначила Джапарова.



Крім того, заступниця глави МЗС каже, що репресіями Росія намагається витіснити українців з незаконно анексованого Криму, а на їхнє місце завезти і заселити росіян.



"З одного боку репресіями не тільки щодо кримськотатарського народу, а й звичайних людей, яких називають "терористами" і "екстремістами", видавлюються громадяни України. А з іншого боку завозяться сотні тисяч громадян Російської Федерації", - додала вона.



Раніше Еміне Джапарова розповіла про намір України провести "Кримський саміт" в рамках міжнародної платформи про деокупацію Криму взимку 2021 року. Одна з можливих попередніх дат - День опору Криму російській окупації 26 лютого. Ключовим завданням "Кримської платформи" є актуалізація теми деокупації півострова на найвищому міжнародному рівні. До переговорів мають намір запросити РФ, але в МЗС не очікують, що Кремль погодиться.