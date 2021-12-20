МЗС Росії висунув свої вимоги до переговорів із США

На правах світового лідера та вершника історії Кремль висуває найбезглуздіші вимоги щодо вирішення проблеми миру в Європі. Як заявило Міністерство закордонних справ РФ, вони бажають обговорювати питання безпеки в Європі виключно зі США, оскільки зважати на думку інших країн не має жодного сенсу.
Така заява межує з повною неповагою до інших країн і ще раз вказує на імперські замашки російського правителя, який розуміє лише мову сили та готовий прислухатися лише до тих, хто перевищує її в силі та економічній могутності.
Говорячи про відносини між РФ і США, Рябков зазначив, що такої ситуації ще ніколи не було, мабуть, американці не до кінця її розуміють, бо не хочуть відійти від звичних шаблонів мислення.
У відповідь у Білому домі заявили, що США не будуть вести консультації щодо безпеки в Європі без участі європейських країн.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі