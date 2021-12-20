МЗС Росії висунув свої вимоги до переговорів із США

11:44 18 грудень Київ, Україна

На правах світового лідера та вершника історії Кремль висуває найбезглуздіші вимоги щодо вирішення проблеми миру в Європі. Як заявило Міністерство закордонних справ РФ, вони бажають обговорювати питання безпеки в Європі виключно зі США, оскільки зважати на думку інших країн не має жодного сенсу.

"Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі із США. Якщо залучати до них інші країни, ми просто втопимо це все у дебатах і словоблудді", - сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Така заява межує з повною неповагою до інших країн і ще раз вказує на імперські замашки російського правителя, який розуміє лише мову сили та готовий прислухатися лише до тих, хто перевищує її в силі та економічній могутності.

Говорячи про відносини між РФ і США, Рябков зазначив, що такої ситуації ще ніколи не було, мабуть, американці не до кінця її розуміють, бо не хочуть відійти від звичних шаблонів мислення.

У відповідь у Білому домі заявили, що США не будуть вести консультації щодо безпеки в Європі без участі європейських країн.