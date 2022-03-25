МЗС Росії: роздача російських паспортів на Донбасі - вимушений захід

Висловлювання Володимира Зеленського на одному з українських телеканалів про те, що видаючи на Донбасі російські паспорти, РФ порушує логіку Мінських домовленостей, отримало гостру реакцію в Кремлі.
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що це необхідний рятувальний захід Росії жителям Донбасу, які опинилися в штучній блокаді, створеній українським урядом.
У МЗС України, навпаки, впевнені, що подібна ініціатива Росії з видачею паспортів на окупованих нею територіях прямо суперечить Мінським угодам, основна ідея яких полягає в якнайшвидшому мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі і відновленні територіальної цілісності України.
В українському МЗС переконані, що так звана російська паспортизація - це спосіб поширення на українських землях російської ідеології "русского мира".
Більш того, ще в квітні 2019 року Україна спільно з членами Ради безпеки ООН засудили рішення РФ ввести спрощений порядок надання російського громадянства на територіях ОРДЛО. За підрахунками експертів, на сьогодні понад пів мільйона жителів окупованих територій отримали російські паспорти.
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