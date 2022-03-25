МЗС Росії: роздача російських паспортів на Донбасі - вимушений захід

12:15 27 червня Київ, Україна

Висловлювання Володимира Зеленського на одному з українських телеканалів про те, що видаючи на Донбасі російські паспорти, РФ порушує логіку Мінських домовленостей, отримало гостру реакцію в Кремлі.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що це необхідний рятувальний захід Росії жителям Донбасу, які опинилися в штучній блокаді, створеній українським урядом.

"Як відомо, свої паспорти жителям України в великих кількостях видають Польща, Угорщина і Румунія. За різними оцінками, на руках в українських громадян зараз знаходиться близько 300 тис. польських паспортів, 300 тис. угорських та 200 тис. румунських. Викликає глибоке співчуття, що президент України вважає своїх громадян, які проживають в умовах блокади на сході країни і вимушених отримувати громадянство Росії, гірше тих українців, яким дозволено отримувати громадянство інших країн", - наполягає Марія Захарова.

У МЗС України, навпаки, впевнені, що подібна ініціатива Росії з видачею паспортів на окупованих нею територіях прямо суперечить Мінським угодам, основна ідея яких полягає в якнайшвидшому мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі і відновленні територіальної цілісності України.

В українському МЗС переконані, що так звана російська паспортизація - це спосіб поширення на українських землях російської ідеології "русского мира".

Більш того, ще в квітні 2019 року Україна спільно з членами Ради безпеки ООН засудили рішення РФ ввести спрощений порядок надання російського громадянства на територіях ОРДЛО. За підрахунками експертів, на сьогодні понад пів мільйона жителів окупованих територій отримали російські паспорти.