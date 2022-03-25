МЗС Росії озвучило свої умови допомоги Вірменії

14:33 31 жовтня Київ, Україна

У відповідь на сьогоднішнє прохання уряду Республіки Вірменія до президента РФ Володимира Путіна про надання допомоги в зв'язку з загрозою наступу військ Азербайджану на межі республіки, Росія дала лаконічну відповідь. МЗС РФ пояснило, що необхідна допомога Вірменії буде надана тільки в тому випадку, якщо бойові зіткнення будуть перенесені безпосередньо на її територію.

"Відповідно до Договору Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо бойові зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії", - вказали в Міністерстві.

Разом з тим, в МЗС РФ підтвердили прихильність Російської Федерації союзницьким зобов'язанням щодо Вірменії, в тому числі що випливають з двостороннього Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові Росії Володимиру Путіну з проханням про допомогу.