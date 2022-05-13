МЗС Росії відповів на санкції стосовно Кадирова
11:42 11 грудня Київ, Україна
У Міністерстві закордонних справ РФ санкції щодо оточення Рамзана Кадирова назвали незграбним піар-ходом, метою якого являється в черговий раз виставити росіян в образі "порушників прав людини".
Про це йдеться в коментарі представниці відомства Марії Захарової в п'ятницю, 11 грудня.
"Чергова порція обмежень, як вже давно заведено в американців, носить надуманий характер і не підкріплена доказами. Це незграбний піар-хід, спрямований на нав'язування міжнародної громадськості образу росіян як "порушників прав людини", - заявила вона.
"Фантазії тим, хто складав нові обмежувальні списки, не позичати. Вони примудрилися підвести під рестрикції цілий футбольний клуб, добре відомий і за межами Росії. Пригадується, що колись в заборонених списках опинився московський басейн Чайка - очевидно, через те, що він знаходиться в Москві біля Кримського моста. Як-небудь поцікавимося у американських колег, що саме з географії нашої країни навіяло їм думку "зацікавитися" футбольним клубом", - додала Захарова.
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