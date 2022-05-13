МЗС Росії відповів на санкції стосовно Кадирова

11:42 11 грудня Київ, Україна

У Міністерстві закордонних справ РФ санкції щодо оточення Рамзана Кадирова назвали незграбним піар-ходом, метою якого являється в черговий раз виставити росіян в образі "порушників прав людини".

Про це йдеться в коментарі представниці відомства Марії Захарової в п'ятницю, 11 грудня.