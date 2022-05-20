МЗС РФ висловив обурення з приводу санкцій за Навального

12:24 22 грудня Киев, Украина

Невідомо, чому так довго міркував уряд РФ над санкціями, які ввів Євросоюз у справі Навального. І ось, через два місяці, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало заяву з цього приводу, в якому висловлює своє крайнє обурення.

У відповідь на санкції Євросоюзу через справу про отруєння Олексія Навального Росія розширила санкційні списки представників країн ЄС, повідомляє МЗС РФ у вівторок, 22 грудня.

"У нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності в рамках ЄС", - йдеться в заяві.

"Відповідні вербальні ноти МЗС Росії, що інформують про даний крок, були вручені головам дипломатичних представництв ФРН, Франції та Швеції, а також спрямовані в представництво ЄС в Москві", - підкреслили в МЗС РФ.

Там відзначили, що "недружні акції з боку західних країн і надалі будуть отримувати адекватну відповідь". "Вважаємо категорично неприйнятним прийняття Європейським Союзом, з подачі його провідних держав-членів, незаконних обмежувальних заходів щодо низки наших співвітчизників під приводом їхньої уявної причетності до інциденту з російським громадянином Навальним", - йдеться в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві РФ зазначили, що країни, які виступили ініціаторами цього кроку, "не надали доказів по цій справі не тільки російській владі, попри спрямовані нами неодноразові звернення на їхню адресу, але навіть своїм власним партнерам по ЄС".

"В обстановці поспіху і скритності Радою ЄС було прийнято конфронтаційне політичне рішення, що йде врозріз з міжнародно-правовими прерогативами РБ ООН і Гельсінськими принципами невтручання у внутрішні справи, співпраці між державами та сумлінного виконання зобов'язань з міжнародного права. А під дане рішення Ради ЄС довільно версталися конкретні прізвища", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, в ЄС рішення про санкції за отруєння Навального ухвалили 15 жовтня. У список санкцій включили шість російських чиновників, а також Науково-дослідний інститут органічної хімії.