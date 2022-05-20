МЗС РФ висловив обурення з приводу санкцій за Навального

Невідомо, чому так довго міркував уряд РФ над санкціями, які ввів Євросоюз у справі Навального. І ось, через два місяці, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало заяву з цього приводу, в якому висловлює своє крайнє обурення.
У відповідь на санкції Євросоюзу через справу про отруєння Олексія Навального Росія розширила санкційні списки представників країн ЄС, повідомляє МЗС РФ у вівторок, 22 грудня.
"У нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності в рамках ЄС", - йдеться в заяві.
Там відзначили, що "недружні акції з боку західних країн і надалі будуть отримувати адекватну відповідь". "Вважаємо категорично неприйнятним прийняття Європейським Союзом, з подачі його провідних держав-членів, незаконних обмежувальних заходів щодо низки наших співвітчизників під приводом їхньої уявної причетності до інциденту з російським громадянином Навальним", - йдеться в заяві.
У зовнішньополітичному відомстві РФ зазначили, що країни, які виступили ініціаторами цього кроку, "не надали доказів по цій справі не тільки російській владі, попри спрямовані нами неодноразові звернення на їхню адресу, але навіть своїм власним партнерам по ЄС".
Нагадаємо, в ЄС рішення про санкції за отруєння Навального ухвалили 15 жовтня. У список санкцій включили шість російських чиновників, а також Науково-дослідний інститут органічної хімії.
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