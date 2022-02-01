МЗС РФ стверджує, що Зеленський помилився, і на саміті "нормандської четвірки" обговорювати нічого

10:50 16 вересень Київ, Україна

Заступник глави російського МЗС Андрій Руденко спростував заяву президента України Володимира Зеленського про готовність всіх сторін до саміту "нормандської четвірки".



За словами Руденка, твердження президента України не відповідає дійсності, оскільки російська сторона раніше чітко заявила, що говорити про саміт за участю лідерів країн "нормандської четвірки" поки рано.



«Я скажу, що це неправда. На переговорах радників і політрадників у Берліні минулої п'ятниці Дмитро Миколайович Козак (заступник голови адміністрації президента РФ) чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту поки немає», - зазначив Руденко.



15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч радників країн "нормандської четвірки" відбудеться протягом наступних 10 днів, після чого може бути організований саміт вже за участю лідерів України, РФ, Німеччини та Франції.



«Здається, протягом 10 днів повинна бути, віримо чи сподіваємося, не знаю, як сказати, ще одна зустріч радників, після якої вже повинна бути зустріч лідерів "нормандської четвірки". У будь-якому разі, всі лідери, наскільки мені відомо, підтверджують готовність до зустрічі», - сказав він.



Попередні переговори радників відбулися 11 вересня.



Перед цим Зеленський висловлював надію на те, що за їхніми підсумками буде досягнуто консенсусу з приводу зустрічі вже на рівні лідерів країн, що дасть шанс на закінчення війни на Донбасі.



Своєю чергою представник Росії Дмитро Козак після переговорів, що відбулися, заявив, що підстав для проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" немає.



Після цього Зеленський пояснив, що радники під час переговорів не обговорили всі питання, і потрібна ще одна зустріч.