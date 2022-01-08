МЗС РФ визнало слова Блінкена про російську присутність у Казахстані "хамськими"

Як не дивно, але у МЗС Росії, що прославилося своїм відвертим хамством, виявилися ніжні почуття. Вони виявилися в тій образі, яку відчули в Москві, коли глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен "у типовій для себе хамській манері" пожартував про присутність російських військ у Казахстані.

"Коли у твоєму будинку опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти", - пожартував Блінкен, у відповідь на запитання про прохання президента Токаєва ввести до Казахстану війська ОДКБ.

Багато країн, які спостерігають за введенням військового контингенту Росії в Казахстан, що перевищує необхідний обсяг, погодяться з Блінкеном. Просто дежавю якесь! Адже все це до найдрібніших подробиць уже сталося в Криму та на Донбасі. Саме це мав, мабуть, і Ентоні Блінкен.

У відповідь Марія Захарова звинуватила у всіх смертних гріхах «підступних американців», які, приходячи в чужий будинок, грабують, убивають і гвалтують. При цьому вона спиралася на відомі лише їй історичні факти.

Тим часом продовжується прибуття російських військ до Казахстану для придушення протестів. За даними Міноборони РФ, у безперервному перекиданні військової техніки і самого російського контингенту задіяно понад 75 літаків ВКС РФ. Ще б пак, адже треба встигнути використати ситуацію на повну!