МЗС РФ звинувачує США у "нагнітанні обстановки навколо України"

07:00 05 грудень Київ, Україна

У Кремлі не залишили поза увагою останні публікації західних ЗМІ. Спікерка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова озвучила коментар російської сторони щодо підготовлених Путіним «про всяк випадок» планів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, фази якого опублікували західні ЗМІ.

Так, Марія Захарова традиційно звинуватила НАТО в "агресивних діях", заявивши, що "російські збройні сили на російській території є законним правом суверенної держави".

Крім цього, Захарова звинуватила США у "проведенні спецоперації з нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію".

"Її основу становлять провокаційні дії поблизу російських кордонів, які супроводжуються обвинувальною риторикою на адресу Москви. В принципі нічого нового – класична західна тактика. Вражає лише масштаб нахабства та брехні", - заявила речниця МЗС Росії.

Нагадаємо, німецьке видання Bild, з посиланням на високопоставлене джерело в НАТО, повідомило, що за наказом Путіна російська армія завдасть "одночасної атаки з північного Криму через сепаратистські території на сході та з півночі".

Перед цим видання The Washington Post повідомило, що Путін планує вторгнення за участю 175 тисяч солдатів.