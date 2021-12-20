МЗС РФ звинувачує США у "нагнітанні обстановки навколо України"

У Кремлі не залишили поза увагою останні публікації західних ЗМІ. Спікерка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова озвучила коментар російської сторони щодо підготовлених Путіним «про всяк випадок» планів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, фази якого опублікували західні ЗМІ.
Так, Марія Захарова традиційно звинуватила НАТО в "агресивних діях", заявивши, що "російські збройні сили на російській території є законним правом суверенної держави".
Крім цього, Захарова звинуватила США у "проведенні спецоперації з нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію".
Нагадаємо, німецьке видання Bild, з посиланням на високопоставлене джерело в НАТО, повідомило, що за наказом Путіна російська армія завдасть "одночасної атаки з північного Криму через сепаратистські території на сході та з півночі".
Перед цим видання The Washington Post повідомило, що Путін планує вторгнення за участю 175 тисяч солдатів.
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