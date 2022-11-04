МЗС Росії звинуватило Британію в причетності до атаки на окупований Севастополь

11:48 04 листопада Київ, Україна





Про це йдеться у заяві МЗС Росії.



Як зазначили росіяни, вони висловили "протест через активну участь британських військових фахівців у підготовці та постачанні підрозділів українських військ, зокрема з метою проведення диверсійних операцій на морі". МЗС Росії викликало британського посла в Москві Дебору Броннерт, якій висловили "протест" у зв'язку з нібито причетністю Лондона до атаки на окупований Севастополь Про це йдеться у заяві МЗС Росії.Як зазначили росіяни, вони висловили "протест через активну участь британських військових фахівців у підготовці та постачанні підрозділів українських військ, зокрема з метою проведення диверсійних операцій на морі".

"У разі продовження таких актів агресії, що загрожують прямим залученням до конфлікту, вся відповідальність за їхні згубні наслідки та зростання напруженості у відносинах між нашими державами повністю лежатиме на британській стороні", - заявили в міністерстві агресора.



У той же час, Москва не надала конкретних доказів для підтвердження своїх заяв.. Як зазначили в МЗС Росії, вони, мовляв, мають інформацію, що Військово-морські сили Великобританії "передали українській стороні певну кількість" безпілотних апаратів.