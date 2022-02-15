МЗС РФ направив ноту протесту в МЗС України через акцію біля своїх стін

У зв'язку з акціями протесту, які пройшли під стінами російського посольства в українській столиці, МЗС РФ направив ноту протесту в МЗС України.
Про це в п'ятницю, 21 травня, повідомляє РІА Новини з посиланням на представницю МЗС Росії Марію Захарову.
За її словами, біля посольства РФ в Києві активісти провели акцію протесту проти дій Москви, яка, на думку учасників акції, поставляє допомогу радикалам ХАМАС і сепаратистам на Донбасі.
"Звучали антиросійські гасла, образи, був заблокований в'їзд на територію нашої дипломатичної місії. Посольством була направлена нота протесту Міністерству закордонних справ України", - сказала Захаров під час брифінгу.
Вона також звинуватила учасників акції в "бузувірській логіці".
Нагадаємо, місяцем раніше МЗС РФ також направив Україні ноту через акцію біля посольства в Києві. Тоді Захарова звинувачувала "українських екстремістів" в тому, що вони "влаштували біля стін посольства Росії в Києві чергову русофобську вилазку".
За її словами, біля посольства РФ в Києві активісти провели акцію протесту проти дій Москви, яка, на думку учасників акції, поставляє допомогу радикалам ХАМАС і сепаратистам на Донбасі.
"Звучали антиросійські гасла, образи, був заблокований в'їзд на територію нашої дипломатичної місії. Посольством була направлена нота протесту Міністерству закордонних справ України", - сказала Захаров під час брифінгу.
Вона також звинуватила учасників акції в "бузувірській логіці".
Нагадаємо, місяцем раніше МЗС РФ також направив Україні ноту через акцію біля посольства в Києві. Тоді Захарова звинувачувала "українських екстремістів" в тому, що вони "влаштували біля стін посольства Росії в Києві чергову русофобську вилазку".
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