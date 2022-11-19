У МВС розповіли про місця тортур та поховань на Херсонщині

У Херсонській області виявили 11 місць, де окупанти незаконно утримували громадян, та 63 тіла людей, закатованих росіянами. Проводиться ексгумація.
Про це в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Міністр припускає, що буде знайдено ще багато місць тортур та поховань.
Про це в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Міністр припускає, що буде знайдено ще багато місць тортур та поховань.
У Херсоні працює 16 блок-постів, продовжуються перевірки для виявлення колаборантів.
Поліція вже відкрила 436 кримінальних проваджень за результатами перших ознак військових злочинів.
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