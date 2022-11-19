У МВС розповіли про місця тортур та поховань на Херсонщині

10:57 17 листопада Київ, Україна

У Херсонській області виявили 11 місць, де окупанти незаконно утримували громадян, та 63 тіла людей, закатованих росіянами. Проводиться ексгумація.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Міністр припускає, що буде знайдено ще багато місць тортур та поховань.
 
"Вже розміновано понад 1000 квадратних кілометрів територій із 6 000. Вже знайдено та вилучено понад 6000 вибухонебезпечних предметів", - сказав глава МВС.
 
У Херсоні працює 16 блок-постів, продовжуються перевірки для виявлення колаборантів.
 
"Вже перевірили 763 особи, з них 5 затримали та передали СБУ з підозрами на колаборантську діяльність. Працюють поліграфологи. Розуміємо, що більшість колаборантів відступили разом з армією росії на протилежний берег Дніпра. Але багато хто залишився. Ми маємо списки тих, хто допомагав окупантам. Вони передані на блок-пости, які працюють в області, і там ретельно перевіряються люди", - наголосив Монастирський.
 
Поліція вже відкрила 436 кримінальних проваджень за результатами перших ознак військових злочинів.