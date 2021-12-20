МЗС прокоментував відмову РФ пояснити військову активність

14:12 12 квітень Київ, Україна





Росія Україна активувала Віденський документ Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) 2011 про заходи зміцнення довіри і безпеки.Росія не виконала вимоги Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки, відмовившись роз'яснювати військову активність біля кордонів України і на окупованих територіях України, йдеться в коментарі МЗС України в понеділок, 12 квітня.

"Згідно з передбаченою цим документом процедурою, російській стороні був направлений офіційний запит щодо роз'яснень про істотне зростання військової присутності РФ уздовж кордону з Україною і на тимчасово окупованих територіях України протягом останніх днів. На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності", - йдеться в повідомленні.

МЗС розцінює відмову виконувати положення Віденського документа як "чергове підтвердження намірів РФ продовжувати військовий тиск і погрози силою щодо України".



Також у відомстві зазначили, що подальші спроби української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження напруги, були російською стороною проігноровані. Також російська делегація бойкотувала скликану Україною 10 квітня зустріч за участю інших держав-учасниць ОБСЄ.