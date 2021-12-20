МЗС прокоментував відмову РФ пояснити військову активність

Україна активувала Віденський документ Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) 2011 про заходи зміцнення довіри і безпеки.
Росія не виконала вимоги Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки, відмовившись роз'яснювати військову активність біля кордонів України і на окупованих територіях України, йдеться в коментарі МЗС України в понеділок, 12 квітня.
Росія не виконала вимоги Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки, відмовившись роз'яснювати військову активність біля кордонів України і на окупованих територіях України, йдеться в коментарі МЗС України в понеділок, 12 квітня.
МЗС розцінює відмову виконувати положення Віденського документа як "чергове підтвердження намірів РФ продовжувати військовий тиск і погрози силою щодо України".
Також у відомстві зазначили, що подальші спроби української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження напруги, були російською стороною проігноровані. Також російська делегація бойкотувала скликану Україною 10 квітня зустріч за участю інших держав-учасниць ОБСЄ.
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