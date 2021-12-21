МЗС Польщі виступає за посилення санкцій проти РФ у разі погіршення ситуації на Донбасі

11:14 13 квітень Київ, Україна

Заступник голови МЗС Польщі заявив, що агресія РФ в Україні і біля її кордонів нагадує 2014 рік, коли Росія нелегально анексувала Крим.





За словами польського дипломата, те, що зараз відбувається на сході України, "створює враження підготовки Росією якихось дій, або перебування в готовності до якихось дій, які можуть мати наступальний характер".

"Ми сподіваємося, що якщо Росія не відмовиться від них (агресивних дій ред.), то ми як Захід будемо послідовні, адже абсолютно важливо протистояти агресивним діям Росії", - підкреслив Яблонський.

Він зазначив, що не можна допустити "м'якого підходу" до країни, яка не змінює своєї позиції і не перестає порушувати міжнародне право.



Яблонський позитивно оцінив рішучу реакцію США на дії Росії, яка суперечила розрахункам Москви, Вашингтон зосередиться виключно на своїй внутрішній політиці.



Заступник глави МЗС Польщі також повідомив, що є сигнали про нібито бажання Кремля виторгувати виведенням своїх військ з-під кордонів з Україною згоду США на завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. На його переконання, США і партнери по НАТО не можуть погодитися на такий "торг", оскільки це дало б Росії можливість «відрізати» Україну від поставок газу і шантажувати українську владу.