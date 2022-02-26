МЗС підготував пакет санкцій проти білорусів-прихильників Лукашенка

Із заяви заступника голови Міністерства закордонних справ України Євгена Єніна, що прозвучала в ефірі телеканалу Україна24 сьогодні, 28 травня, МЗС України, з огляду на вимоги ситуації і прохання білоруських громадян, підготував пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують Олександра Лукашенка.
За його словами, санкції планується вводити проти тих білорусів, які "брали участь у фальсифікаціях виборів і репресії проти своїх співвітчизників".
Нагадаємо, що раніше під МЗС України білоруси вимагали розширити санкції проти Лукашенка. Протестувальники закликали владу України до більш рішучих дій проти Олександра Лукашенка.
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