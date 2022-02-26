МЗС підготував пакет санкцій проти білорусів-прихильників Лукашенка

19:21 28 травень Київ, Україна

Із заяви заступника голови Міністерства закордонних справ України Євгена Єніна, що прозвучала в ефірі телеканалу Україна24 сьогодні, 28 травня, МЗС України, з огляду на вимоги ситуації і прохання білоруських громадян, підготував пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують Олександра Лукашенка.

"Сподіваємося, найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента (про введення персональних санкцій - ред.)", - сказав Єнін.

За його словами, санкції планується вводити проти тих білорусів, які "брали участь у фальсифікаціях виборів і репресії проти своїх співвітчизників".

Нагадаємо, що раніше під МЗС України білоруси вимагали розширити санкції проти Лукашенка. Протестувальники закликали владу України до більш рішучих дій проти Олександра Лукашенка.