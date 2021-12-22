МЗС відповіло на неправдиву заяву Шойгу про хімзброю на Донбасі

12:24 22 грудень Київ, Україна

У своїх звинуваченнях на адресу України захисники російського миру на Донбасі часом переходять розумні рамки, продовжуючи діяти за принципом, проголошеним самим Путіним: «хто як обзивається, той сам так називається». Днями сам міністр оборони РФ Шойгу озвучив черговий фейк про ПВК США, які перебувають на Донбасі, які мають намір здійснити провокацію з хімічними речовинами. Після такої відвертої брехні Пентагон та Держдеп із обуренням нагадали про те, що саме Росія винна у посиленні напруженості на сході України.

Як заявили на цей факт у МЗС України, подібною дезінформацією Росія намагається виправдати свої можливі провокаційні дії.

Виступивши сьогодні, 22 грудня, із заявою, речник МЗС Олег Ніколенко у категоричній формі спростував "інсинуації", озвучені на найвищому рівні Міноборони РФ і назвав слова Шойгу "черговим прикладом масованої російської дезінформації".

Він вимагає від уряду РФ припинити надсилати на адресу України агресивні випади та ультимативні висловлювання. Ніколенко нагадав слова Путіна про прагнення Росії врегулювати усі конфлікти дипломатичними методами.

Ніколенко вкотре закликав Кремль повернутися до конструктивних методів та дотримуватися виконання мінських угод та домовленостей лідерів нормандської четвірки.