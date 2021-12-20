МЗС має намір за популяризацію України в світі присвоювати титул почесного амбасадора

Для того, щоб виділити особливі заслуги в галузі зміцнення позитивного іміджу України в світі, Міністерство закордонних справ України вводить титул почесного амбасадора України.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він запевнив, що таким чином будуть відзначати дійсно особливих людей, "тих, чиє гаряче серце і наполегливі зусилля допомагають популяризувати Україну і все українське".
Міністр вказав, що відзнака буде надаватися фізичним та юридичним особам, українським та іноземним громадянам, які сприяють просуванню України в світі і зміцненню її позитивного іміджу.
За його словами, крім МЗС, посольств і консульств України за кордоном, номінувати кандидатів на отримання цього титулу зможуть також організації закордонних українців і будь-яка неурядова громадська організація, яка має експертизу в сфері міжнародних відносин.
За його словами, крім МЗС, посольств і консульств України за кордоном, номінувати кандидатів на отримання цього титулу зможуть також організації закордонних українців і будь-яка неурядова громадська організація, яка має експертизу в сфері міжнародних відносин.
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