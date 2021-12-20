МЗС має намір за популяризацію України в світі присвоювати титул почесного амбасадора

11:57 26 березень Київ, Україна

Для того, щоб виділити особливі заслуги в галузі зміцнення позитивного іміджу України в світі, Міністерство закордонних справ України вводить титул почесного амбасадора України.



Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вперше з моменту здобуття незалежності України і створення дипломатії сучасної незалежної Української держави МЗС вводить титул почесного амбасадора України. Цей титул буде надаватися адвокатам і промоутерам України в світі. Тобто ми будемо нагороджувати, і цим будемо відзначати і мотивувати людей, які найбільш активним чином просувають і захищають інтереси України в світі, не належачи при цьому до системи державних органів України або інших країн", - сказав міністр на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

Він запевнив, що таким чином будуть відзначати дійсно особливих людей, "тих, чиє гаряче серце і наполегливі зусилля допомагають популяризувати Україну і все українське".

"По суті, почесний амбасадор України - це буде найвища відзнака в сфері публічної дипломатії України. Я переконаний, що кожен, хто її отримає, буде пишатися тим, що він має таку відзнаку від України", - додав Кулеба.

Міністр вказав, що відзнака буде надаватися фізичним та юридичним особам, українським та іноземним громадянам, які сприяють просуванню України в світі і зміцненню її позитивного іміджу.



За його словами, крім МЗС, посольств і консульств України за кордоном, номінувати кандидатів на отримання цього титулу зможуть також організації закордонних українців і будь-яка неурядова громадська організація, яка має експертизу в сфері міжнародних відносин.