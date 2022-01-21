МЗС Литви засудив сталінські методи Лукашенка та зажадав негайного звільнення Колесникової

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що за зникненням у Білорусі одного з лідерів опозиції Марії Колесникової стоїть режим Олександра Лукашенка.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
«Замість того, щоб розмовляти з громадянами Білорусі, керівництво, що йде, цинічно намагається усувати їх одного за одним. Викрадення Марії Колесникової в центрі Мінська - це ганьба. Сталінські методи НКВС застосовуються в Європі 21 століття. Вона повинна бути негайно звільнена», - закликав Лінкявічюс.
Про викрадення Колесникової стало відомо в понеділок, 7 вересня.
За словами одного з очевидців, біля Національного художнього музею в Мінську кілька невідомих чоловіків у масках посадили її в мікроавтобус з написом «Зв'язок» і відвезли в невідомому напрямку.
Нагадаємо, після виборів президента, які пройшли в Білорусі 9 серпня, ЦВК країни заявив, що Олександр Лукашенко нібито набрав 80,08% голосів, тоді як його головний конкурент Світлана Тихановська всього 10,09%.
Більшість населення вважала такі результати сфальсифікованими, у зв'язку з чим по всій країні почалися масові акції протесту, що супроводжуються зіткненнями з силовиками.
Проти активістів застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світло-шумові гранати, а пізніше й вогнепальна зброя, в результаті чого загинули кілька людей.
В ОБСЄ звинуватили владу Білорусі в порушенні прав людини, а глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен виступила за введення санкцій проти режиму Лукашенка.
Крім того, держави ЄС закликали провести в країні нові вибори.
У відповідь на це режим Лукашенка порушив кримінальну справу про «захоплення влади» проти Координаційної ради білоруської опозиції.
Попри це протести в Білорусі тривають.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
«Замість того, щоб розмовляти з громадянами Білорусі, керівництво, що йде, цинічно намагається усувати їх одного за одним. Викрадення Марії Колесникової в центрі Мінська - це ганьба. Сталінські методи НКВС застосовуються в Європі 21 століття. Вона повинна бути негайно звільнена», - закликав Лінкявічюс.
Про викрадення Колесникової стало відомо в понеділок, 7 вересня.
За словами одного з очевидців, біля Національного художнього музею в Мінську кілька невідомих чоловіків у масках посадили її в мікроавтобус з написом «Зв'язок» і відвезли в невідомому напрямку.
Нагадаємо, після виборів президента, які пройшли в Білорусі 9 серпня, ЦВК країни заявив, що Олександр Лукашенко нібито набрав 80,08% голосів, тоді як його головний конкурент Світлана Тихановська всього 10,09%.
Більшість населення вважала такі результати сфальсифікованими, у зв'язку з чим по всій країні почалися масові акції протесту, що супроводжуються зіткненнями з силовиками.
Проти активістів застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світло-шумові гранати, а пізніше й вогнепальна зброя, в результаті чого загинули кілька людей.
В ОБСЄ звинуватили владу Білорусі в порушенні прав людини, а глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен виступила за введення санкцій проти режиму Лукашенка.
Крім того, держави ЄС закликали провести в країні нові вибори.
У відповідь на це режим Лукашенка порушив кримінальну справу про «захоплення влади» проти Координаційної ради білоруської опозиції.
Попри це протести в Білорусі тривають.
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