МЗС Литви засудив сталінські методи Лукашенка та зажадав негайного звільнення Колесникової

12:55 07 вересень Київ, Україна

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що за зникненням у Білорусі одного з лідерів опозиції Марії Колесникової стоїть режим Олександра Лукашенка.



Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.



«Замість того, щоб розмовляти з громадянами Білорусі, керівництво, що йде, цинічно намагається усувати їх одного за одним. Викрадення Марії Колесникової в центрі Мінська - це ганьба. Сталінські методи НКВС застосовуються в Європі 21 століття. Вона повинна бути негайно звільнена», - закликав Лінкявічюс.



Про викрадення Колесникової стало відомо в понеділок, 7 вересня.



За словами одного з очевидців, біля Національного художнього музею в Мінську кілька невідомих чоловіків у масках посадили її в мікроавтобус з написом «Зв'язок» і відвезли в невідомому напрямку.



Нагадаємо, після виборів президента, які пройшли в Білорусі 9 серпня, ЦВК країни заявив, що Олександр Лукашенко нібито набрав 80,08% голосів, тоді як його головний конкурент Світлана Тихановська всього 10,09%.



Більшість населення вважала такі результати сфальсифікованими, у зв'язку з чим по всій країні почалися масові акції протесту, що супроводжуються зіткненнями з силовиками.



Проти активістів застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світло-шумові гранати, а пізніше й вогнепальна зброя, в результаті чого загинули кілька людей.



В ОБСЄ звинуватили владу Білорусі в порушенні прав людини, а глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен виступила за введення санкцій проти режиму Лукашенка.



Крім того, держави ЄС закликали провести в країні нові вибори.



У відповідь на це режим Лукашенка порушив кримінальну справу про «захоплення влади» проти Координаційної ради білоруської опозиції.



Попри це протести в Білорусі тривають.





