МЗС та Асоціація IT Ukraine підбили перші підсумки спільного проєкту

18:23 17 грудень Київ, Україна

У 2021 році МЗС та Асоціація "IT Ukraine" у рамках реалізації програми IT Export Boost, мета якої - просування українських IT-послуг за кордоном, організували 50 переговорів між українськими IT-компаніями та закордонними замовниками.

Переговори між українськими IT-компаніями та потенційними іноземними замовниками завершилися 5 договорами про нерозголошення, необхідними для початку співпраці. Проєкт також дозволив створити базу потенційних партнерів, замовників та перспективних бізнес-заходів для подальшого опрацювання.

«Українські дипломати допомагають просувати послуги вітчизняного IT-сектору, який не лише створює імідж сучасної інноваційної України за кордоном, а й щороку приносить мільярди доларів валютного виторгу в економіку України. МЗС і далі максимально сприятиме українським IT-компаніям за кордоном і створюватиме для них нові економічні можливості на зовнішніх ринках», — зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Наталія Митрофанова, віцепрезидентка з міжнародного співробітництва Асоціації "IT Ukraine", зауважила: «Історично склалося так, що українські IT-компанії розраховують лише на власні сили. І досягають значних результатів. Але за підтримки держави досягти можна значно більшого. Сьогодні ми бачимо реальну підтримку, готовність та бажання допомогти, активність з боку українського МЗС та наших посольств за кордоном».



Проєкт IT Export Boost стартував 5 березня 2021 року. Його основне завдання – сприяння просуванню ІТ-експорту на зовнішніх ринках завдяки можливостям мережі дипломатичних представництв МЗС України за кордоном.