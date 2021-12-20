МЗС Грузії вимагає реакції в зв'язку з висловлюванням Саакашвілі

17:17 10 липень Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Грузії викликало в Тбілісі Ігоря Долгова з-за заяви Михайла Саакашвілі.



Про це в п'ятницю, 10 липня, повідомили в прес-службі МЗС Грузії.



Як відомо, 9 липня глава виконавчого комітету реформ при президенті України, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав нинішнє грузинське уряд повністю нелегітимним.

«Я вважаю, що уряд Грузії повністю нелегітимно. Я ні на секунду не визнаю його законність і ні на секунду не визнаю законність існуючої в Грузії ситуації. Це незаконна ситуація », - цитує Саакашвілі« Грузія Online ».

У МЗС Грузії заявили, що дії Саакашвілі є порушенням грузинського законодавства.

«На зустрічі грузинська сторона ще раз підкреслила грузино-українські стратегічні і дружні відносини і висловила стурбованість у зв'язку з неприйнятними заявами на адресу грузинської влади з боку офіційної особи України. Було відзначено, що подібні дії, які також є порушенням грузинського законодавства, завдають значної шкоди відносинам двох країн », - йдеться в повідомленні.

Посол Ігор Долгов в свою чергу запевнив, що ознайомить Київ з позицією Тбілісі.



Крім того, заяви Саакашвілі обговорили глави МЗС Грузії і України по телефону. Український міністр висловив стурбованість у зв'язку зі тим, що трапилося і дав обіцянку розібратися в події, додали в МЗС Грузії.