МЗС Грузії вимагає реакції в зв'язку з висловлюванням Саакашвілі

Міністерство закордонних справ Грузії викликало в Тбілісі Ігоря Долгова з-за заяви Михайла Саакашвілі.
Про це в п'ятницю, 10 липня, повідомили в прес-службі МЗС Грузії.
Як відомо, 9 липня глава виконавчого комітету реформ при президенті України, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав нинішнє грузинське уряд повністю нелегітимним.
У МЗС Грузії заявили, що дії Саакашвілі є порушенням грузинського законодавства.
Посол Ігор Долгов в свою чергу запевнив, що ознайомить Київ з позицією Тбілісі.
Крім того, заяви Саакашвілі обговорили глави МЗС Грузії і України по телефону. Український міністр висловив стурбованість у зв'язку зі тим, що трапилося і дав обіцянку розібратися в події, додали в МЗС Грузії.
Крім того, заяви Саакашвілі обговорили глави МЗС Грузії і України по телефону. Український міністр висловив стурбованість у зв'язку зі тим, що трапилося і дав обіцянку розібратися в події, додали в МЗС Грузії.
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