МЗС Німеччини оголосило про масове вислання російських дипломатів

19:41 04 квітня Київ, Україна





Приводом для висилки російських дипломатів стали свідчення про масові вбивства мирних жителів українського міста Уряд Німеччини оголосив небажаними значну кількість посадових осіб російського посольства. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок.Приводом для висилки російських дипломатів стали свідчення про масові вбивства мирних жителів українського міста Буча та інші передмісті Києва, де раніше знаходилися російські військові.

«Фотографії з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість російського керівництва та його пропагандистів, і про прагнення знищення, яке не знає меж. Ми побоюємося подібних картин із багатьох інших місць України, окупованих російськими військами. Ми повинні протистояти цій нелюдяності силою нашої свободи та нашої людяності», — йдеться у заяві німецького МЗС.

За даними Spiegel, загалом МЗС ФРН оголосило персонами нон грата 40 співробітників посольства РФ. Вони повинні залишити Берлін у найближчі п'ять днів.



Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила "Інтерфаксу", що відомство "відповість і на цей злісний акт німецької політичної машини".