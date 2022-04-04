МЗС Німеччини оголосило про масове вислання російських дипломатів

Уряд Німеччини оголосив небажаними значну кількість посадових осіб російського посольства. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок.
Приводом для висилки російських дипломатів стали свідчення про масові вбивства мирних жителів українського міста Буча та інші передмісті Києва, де раніше знаходилися російські військові.
Приводом для висилки російських дипломатів стали свідчення про масові вбивства мирних жителів українського міста Буча та інші передмісті Києва, де раніше знаходилися російські військові.
За даними Spiegel, загалом МЗС ФРН оголосило персонами нон грата 40 співробітників посольства РФ. Вони повинні залишити Берлін у найближчі п'ять днів.
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила "Інтерфаксу", що відомство "відповість і на цей злісний акт німецької політичної машини".
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила "Інтерфаксу", що відомство "відповість і на цей злісний акт німецької політичної машини".
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