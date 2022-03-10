МЗС Білорусі обурене указом Зеленського щодо ІТ-фахівців

19:31 14 жовтень Київ, Україна

Український посол в Білорусі Ігор Кизим був викликаний в МЗС, де йому вручили ноту через указ Зеленського про спрощення переїзду в Україну ІТ-фахівців з Білорусі.

Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі.

"14 жовтня 2020 р. до Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь викликаний посол України в Республіці Білорусь І.Кизим. Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловлює заклопотаність прийняттям указу президента України "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь", який в порушення загальноприйнятих правових норм поширює свою дію винятково на громадян сусідньої держави", - йдеться в заяві.

У МЗС Білорусі зазначили, що "Зазначений правовий акт не можна трактувати по-іншому, як явно недружній і дискримінаційний крок української сторони, що межує з втручанням у внутрішні справи Республіки Білорусь".



"Прийняття вищезазначеного указу підриває довіру в двосторонніх відносинах" і йде всупереч низці двосторонніх угод, додали в білоруському зовнішньополітичному відомстві.