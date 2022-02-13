МЗС Білорусі розкритикувало рішення України

18:20 24 вересень Київ, Україна

Думка декількох країн в "спробі поставити під сумнів легітимність Лукашенка" не є думкою більшості держав.

Про це йдеться в заяві білоруського МЗС, опублікованій на сайті відомства.

"Спроби окремих країн Заходу поставити під сумнів легітимність глави держави ні в якій мірі не відображають думки переважної більшості міжнародної спільноти", - йдеться в заяві.

У міністерстві відзначили, що білоруський народ як "єдине джерело влади і носій суверенітету" самостійно зробив вибір. "Народ не потребує "легітимізації" своєї влади з боку самозваних факультативних "легітиматорів", - йдеться в повідомленні.

Мінськ заявив, що особливо здивований поведінкою України, яка вже навіть не намагаючись "закамуфлювати несамостійність в ухваленні своїх зовнішньополітичних рішень", не припиняє потік оцінок політичної ситуації в Білорусі, вказали у відомстві. "Складається відчуття, що саме "навчитися вчити" поки є головним результатом українсько-європейського співробітництва", - відзначили там.

Білорусь ніколи не втручалася у внутрішні справи іноземних держав і очікує цього від інших, додали в МЗС.