МЗС Білорусі наказав покинути країну латвійським дипломатам

19:01 24 травень Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Білорусі висилає з країни посла, дипломатів і адміністративно-технічний персонал Латвії.



Мінськ вирішив вислати латвійських дипломатів через заміну на ЧС з хокею в Ризі білоруського прапора на біло-червоно-білий.





Про це в понеділок, 24 травня, заявив глава відомства Володимир Макей, повідомляє БЕЛТА.

"Послу вручена відповідна нота протесту. Ми не можемо залишити подібного роду провокаційні дії без відповіді. Тому послу запропоновано покинути Білорусь протягом 24 годин, всьому дипломатичному і адміністративно-технічному складу також запропоновано покинути Білорусь протягом 48 годин і залишити тут одного адміністративно-технічного працівника для догляду за будинком", - сказав він.

Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білу символіку на чемпіонаті світу з хокею.

"Ми не можемо залишити подібного роду провокаційні дії без відповіді", - заявив Макей.

"Нас дивує, що подібного роду дії відбуваються на тлі заяв Білорусі про готовність провести транспарентне відкрите розслідування інциденту з літаком Ryanair за участю міжнародних експертів. На цьому тлі робляться не просто якісь політичні звинувачувальні заяви на адресу Білорусі, але і робляться конкретні дії, провокації", - додав глава МЗС Білорусі.

Він зазначив, що Мінськ готовий до відповіді Латвії на висилку дипломатів.