Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські війська обстріляли позиції азербайджанської армії в Лачинському районі, що перебуває під наглядом російських миротворчих сил, внаслідок чого загинув військовий.
Вранці 3 серпня члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщено російський миротворчий контингент, зазнали інтенсивного обстрілу позиції Азербайджанської Армії у напрямку Лачинського району. Внаслідок цього від кульового поранення став шехідом військовослужбовець – солдат Казимов Анар Рустам оглу.
У свою чергу МЗС Азербайджану звинуватило вірменську сторону у грубому порушенні домовленостей щодо Карабаху.
Вранці 3 серпня члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщено російський миротворчий контингент, зазнали інтенсивного обстрілу позиції Азербайджанської Армії у напрямку Лачинського району. Внаслідок цього від кульового поранення став шехідом військовослужбовець – солдат Казимов Анар Рустам оглу.
У свою чергу МЗС Азербайджану звинуватило вірменську сторону у грубому порушенні домовленостей щодо Карабаху.
Вірменія та Азербайджан вели дві війни – у 2020 році та у 1990-х роках – через населений вірменами регіон Нагірного Карабаху.
Шість тижнів боїв восени 2020 року забрали понад 6500 життів і закінчилися угодою про припинення вогню за посередництва росії.
Вірменія поступилася ділянками території, які вона контролювала протягом десятиліть, а росія направила близько 2000 миротворців для спостереження за перемир'ям, але, незважаючи на угоду про припинення вогню, напруженість зберігається.
Шість тижнів боїв восени 2020 року забрали понад 6500 життів і закінчилися угодою про припинення вогню за посередництва росії.
Вірменія поступилася ділянками території, які вона контролювала протягом десятиліть, а росія направила близько 2000 миротворців для спостереження за перемир'ям, але, незважаючи на угоду про припинення вогню, напруженість зберігається.
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