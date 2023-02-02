МЗС Австрії вислало чотирьох дипломатів росії через підозри в шпигунстві

За діяльність на користь спецслужб МЗС Австрії висилає чотирьох російських дипломатів із Відня.
Про це йдеться у заяві відомства.
Про це йдеться у заяві відомства.
Чотири російські дипломати повинні залишити територію Австрії не пізніше одного тижня, тобто до 8 лютого.
Як повідомлялося, президент Австрії Александер Ван дер Беллен 1 лютого прибув до України. Він відвідав Бучу та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також передав генератори та оголосив про виділення 5 мільйонів євро на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.
За підсумками зустрічі з президентом Австрії Зеленський закликав австрійський бізнес відмовитися від співпраці з росією як країною-агресором і натомість розпочати його з Україною.
Як повідомлялося, президент Австрії Александер Ван дер Беллен 1 лютого прибув до України. Він відвідав Бучу та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також передав генератори та оголосив про виділення 5 мільйонів євро на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.
За підсумками зустрічі з президентом Австрії Зеленський закликав австрійський бізнес відмовитися від співпраці з росією як країною-агресором і натомість розпочати його з Україною.
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