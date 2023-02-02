МЗС Австрії вислало чотирьох дипломатів росії через підозри в шпигунстві

12:25 02 лютого Київ, Україна

За діяльність на користь спецслужб МЗС Австрії висилає чотирьох російських дипломатів із Відня.



Про це йдеться у заяві відомства.

"Двоє дипломатів посольства росії вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Тому вони оголошені персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у заяві.

"Двоє дипломатів Постійного представництва росії при ООН вчинили дії, несумісні з Угодою про розміщення штаб-квартири. Вони також мають залишити територію Австрійської Республіки", - заявили в МЗС.

Чотири російські дипломати повинні залишити територію Австрії не пізніше одного тижня, тобто до 8 лютого.



Як повідомлялося, президент Австрії Александер Ван дер Беллен 1 лютого прибув до України. Він відвідав Бучу та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також передав генератори та оголосив про виділення 5 мільйонів євро на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.



За підсумками зустрічі з президентом Австрії Зеленський закликав австрійський бізнес відмовитися від співпраці з росією як країною-агресором і натомість розпочати його з Україною.