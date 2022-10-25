Міжнародний валютний фонд розповів про свої завдання щодо України

18:01 25 жовтня Київ, Україна

Завданнями МВФ щодо України є визначення необхідних обсягів фінансування України у 2023 році.

Про це заявила голова Фонду Крісталіна Георгієва на Міжнародній експертній конференції з відновлення України у Берліні.
 
"Бачимо своє завдання, щоб визначити макроекономічні показники для України та розглядати різні сценарії – повільного чи прискореного розвитку, щоб реагувати та заохочувати заходи, які Україна має вживати для прискорення на шляху до Євросоюзу. Потрібно забезпечити, щоб фінансування було гарантованим і щоб воно було надано", - сказала Георгієва, зазначивши, що заявила про це і президентові України Володимиру Зеленському.

Вона повідомила, що за підсумками роботи місії МВФ дефіцит бюджету-2023 України орієнтовно оцінюється у $3 млрд щомісяця, але необхідно також імпортувати газ та відновити інфраструктуру, з урахуванням чого ця сума може зрости до $4 млрд.
 
"А якщо руйнації будуть ще більшими, то сягатиме й до $5 млрд", – додала глава МВФ.
 
Георгієва зазначила, що робота місії та Фонду спрямована на структуроване фінансування, тож вона підтримала пропозиції створити платформу для виділення такого фінансування.