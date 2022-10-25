Міжнародний валютний фонд розповів про свої завдання щодо України

Завданнями МВФ щодо України є визначення необхідних обсягів фінансування України у 2023 році.
Про це заявила голова Фонду Крісталіна Георгієва на Міжнародній експертній конференції з відновлення України у Берліні.
Про це заявила голова Фонду Крісталіна Георгієва на Міжнародній експертній конференції з відновлення України у Берліні.
Вона повідомила, що за підсумками роботи місії МВФ дефіцит бюджету-2023 України орієнтовно оцінюється у $3 млрд щомісяця, але необхідно також імпортувати газ та відновити інфраструктуру, з урахуванням чого ця сума може зрости до $4 млрд.
Георгієва зазначила, що робота місії та Фонду спрямована на структуроване фінансування, тож вона підтримала пропозиції створити платформу для виділення такого фінансування.
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