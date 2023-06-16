Міжнародний кримінальний суд збирає докази екоциду з боку росіян

10:01 12 червня Київ, Україна

Генпрокурор України Андрій Костін відправив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) звернення щодо розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський

"Днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. Першого ж дня після катастрофи генеральний прокурор відправив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже розпочалася", - сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що факт відвідування представниками МКС цього регіону є важливим.

"Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту і самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічним та жорстоким обстрілом затопленої території, території евакуації", — сказав Зеленський.

За його словами, Україна сприятиме максимально незалежному та об'єктивному розслідуванню у справі підриву греблі Каховської ГЕС.