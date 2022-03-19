Міжнародний суд ООН ухвалив, що Росія має зупинити війну в Україні

17:54 16 березня Київ, Україна

Україна здобула повну перемогу над РФ у Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією відповідно до міжнародного права.



Про це повідомив глава України Володимир Зеленський.



Суд постановив:

негайно припинити військові операції, що розпочалися на території України 24 лютого 2022 року;

забезпечити, щоб будь-які військові чи регулярні збройні підрозділи, і навіть інші організації чи особи, які контролюються Росією, не зробили кроки щодо продовження військової операції.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, якщо росія проігнорує суд ООН, то зажене себе в ще більшу ізоляцію.

Чому це важливо:



🔻 На найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися.



🔻 Суд не знайшов жодних доказів тверджень Росії про геноцид на території України.



🔻 13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай), це потужний результат, який додає ваги рішенню.



🔻 Рішення Суду є юридично зобов’язуючим відповідно до норм міжнародного права.



🔻 Рішення стане точкою відліку для інших юридичних та політичних оцінок російської агресії.