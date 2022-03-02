Міжнародний суд ООН призначив перші засідання за позовом України до РФ з геноциду

14:23 02 березень Київ, Україна





Про це повідомляє прес-служба суду 2 лютого. Міжнародний суд ООН 7 та 8 березня проведе слухання за позовом України проти Росії щодо порушення РФ Конвенції про запобігання злочину геноциду Про це повідомляє прес-служба суду 2 лютого.

"Міжнародний суд, головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання у справі про звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Росії) у понеділок 7 та у вівторок 8 березня 2022 року у Палаці світу в Гаа" ), – йдеться у повідомленні.

Судді розглядатимуть поданий Україною запит щодо введення тимчасових заходів.



Через пандемію коронавірусу слухання пройдуть у гібридному форматі. Представники сторін у справі братимуть участь особисто або через відеозв'язок.

Як відомо, 26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН про порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.. Україна серед іншого подала клопотання про запобіжні заходи. У ній вона просить Міжнародний суд ООН наказати Росії зупинити ведення війни в Україні.