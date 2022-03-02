Міжнародний суд ООН призначив перші засідання за позовом України до РФ з геноциду

Міжнародний суд ООН 7 та 8 березня проведе слухання за позовом України проти Росії щодо порушення РФ Конвенції про запобігання злочину геноциду.
Про це повідомляє прес-служба суду 2 лютого.
Про це повідомляє прес-служба суду 2 лютого.
Судді розглядатимуть поданий Україною запит щодо введення тимчасових заходів.
Через пандемію коронавірусу слухання пройдуть у гібридному форматі. Представники сторін у справі братимуть участь особисто або через відеозв'язок.
Через пандемію коронавірусу слухання пройдуть у гібридному форматі. Представники сторін у справі братимуть участь особисто або через відеозв'язок.
Як відомо, 26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН про порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.. Україна серед іншого подала клопотання про запобіжні заходи. У ній вона просить Міжнародний суд ООН наказати Росії зупинити ведення війни в Україні.
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