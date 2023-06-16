Міжнародні союзники нададуть Україні ракетні системи для ППО

Данія, Нідерланди, Великобританія та США об'єднали зусилля, щоб надати Україні значну кількість ракетних систем для посилення її засобів протиповітряної оборони.
Цю важливу інформацію про партнерство оприлюднило британське Міністерство оборони у четвер, 15 червня.
Ініціатива спрямована на постачання сотень ракет протиповітряної оборони, включаючи системи середньої та малої дальності, а також відповідне обладнання, необхідне для надійного захисту критичної національної інфраструктури України.
Це дозволить українським збройним силам успішно здійснювати контрнаступальні операції у найближчі місяці.
У цьому повідомленні наголошується, що постачання обладнання вже розпочалося і очікується їхнє завершення в найближчі кілька тижнів.
Цю важливу інформацію про партнерство оприлюднило британське Міністерство оборони у четвер, 15 червня.
Ініціатива спрямована на постачання сотень ракет протиповітряної оборони, включаючи системи середньої та малої дальності, а також відповідне обладнання, необхідне для надійного захисту критичної національної інфраструктури України.
Це дозволить українським збройним силам успішно здійснювати контрнаступальні операції у найближчі місяці.
У цьому повідомленні наголошується, що постачання обладнання вже розпочалося і очікується їхнє завершення в найближчі кілька тижнів.
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