Міжнародні організації продовжують прирівнювати жертву до агресора - Лубинець

10:58 20 червня Київ, Україна





Про це розповідає Дмитро



У розділі, присвяченому "Поводженню з військовополоненими", автори огляду приділили увагу ілюстраціям двох ганебних випадків страти українських військовослужбовців з боку російської сторони, які набули широкого резонансу в ЗМІ. Вони висловлюють впевненість у автентичності цих випадків, ґрунтуючись на "достатніх підставах". Однак два приклади не характеризують масштабу проблеми.



Для складання подібних звітів важливим аспектом є постійний моніторинг умов утримання українських полонених у росії та встановлення зв'язку з ними. У цьому огляді відсутні подібні випадки, і не згадується про спроби встановити контакт із ними. У звітах міжнародних організацій продовжується тенденція щодо прирівнювання жертви до агресора. У своєму звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) приділяє значну увагу злочинам російської федерації, проте зберігається спроба прирівняти жертву до агресора.Про це розповідає Дмитро Лубинець , уповноважений Верховної Ради України з прав людини.У розділі, присвяченому "Поводженню з військовополоненими", автори огляду приділили увагу ілюстраціям двох ганебних випадків страти українських військовослужбовців з боку російської сторони, які набули широкого резонансу в ЗМІ. Вони висловлюють впевненість у автентичності цих випадків, ґрунтуючись на "достатніх підставах". Однак два приклади не характеризують масштабу проблеми.Для складання подібних звітів важливим аспектом є постійний моніторинг умов утримання українських полонених у росії та встановлення зв'язку з ними. У цьому огляді відсутні подібні випадки, і не згадується про спроби встановити контакт із ними.

"Паралельно з порушенням прав українських полонених автори огляду описують випадок із соцмереж, де український військовий, ймовірно, наказує вбити військовополоненого з групи "Вагнер". А у примітках зазначають, що не змогли підтвердити справжність цього запису. Постає питання: навіщо подавати інформацію такого ступеня непідтвердженості? Для збереження "балансу"? Ця практика продовжується практично в кожному розділі: поряд із злочинами росії додають, що й українська сторона теж "винна"", - зазначає Лубинець.



У розділі "Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом" наголошується, що місія отримала "правдиві" повідомлення про загрози сексуальним насильством двом жінкам з боку військовослужбовців ЗСУ та співробітників СБУ.

"Однак, докази - не наводяться, жодні деталі - не вказуються. Залишаються лише питання: йдеться про цивільне населення чи військовополонених? Чи були випадки на ТОТ, чи ні? Яка була мета цих ймовірних загроз зі слів "надійного" джерела? Жодних відповідей, тільки традиційне "але українська сторона теж винна"", - каже Лубинець.

Звіт також містить розділ "Ситуація навколо Української православної церкви", в якому наголошується, що протягом звітного періоду було зареєстровано випадки проведення обшуків у культових спорудах та інших об'єктах УПЦ з боку української влади. Важливо зазначити, що у звіті не уточнюється, що ці обшуки були проведені відповідно до чинного законодавства.

"Місія не наводить жодних доказів і не вказує жодних деталей щодо "задокументованого" сплеску мови ворожнечі та випадків насильства проти членів УПЦ. Але більший подив викликає те, що в цьому розділі не йдеться про руйнування росією релігійних об'єктів на ТОТ та злочини проти священнослужителів", - коментує Лубинець.

Уповноважений акцентує увагу на тому, що нині Українська Православна Церква (УПЦ) має такий самий набір прав, як і інші релігійні організації. Зусилля держави спрямовані не на обмеження права громадян України на свободу совісті та віросповідання, а на відокремлення релігійних організацій від релігійних центрів у державі-агресорі.