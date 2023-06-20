Міжнародні організації продовжують прирівнювати жертву до агресора - Лубинець

У звітах міжнародних організацій продовжується тенденція щодо прирівнювання жертви до агресора. У своєму звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) приділяє значну увагу злочинам російської федерації, проте зберігається спроба прирівняти жертву до агресора.
Про це розповідає Дмитро Лубинець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
У розділі, присвяченому "Поводженню з військовополоненими", автори огляду приділили увагу ілюстраціям двох ганебних випадків страти українських військовослужбовців з боку російської сторони, які набули широкого резонансу в ЗМІ. Вони висловлюють впевненість у автентичності цих випадків, ґрунтуючись на "достатніх підставах". Однак два приклади не характеризують масштабу проблеми.
Для складання подібних звітів важливим аспектом є постійний моніторинг умов утримання українських полонених у росії та встановлення зв'язку з ними. У цьому огляді відсутні подібні випадки, і не згадується про спроби встановити контакт із ними.
Про це розповідає Дмитро Лубинець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
У розділі, присвяченому "Поводженню з військовополоненими", автори огляду приділили увагу ілюстраціям двох ганебних випадків страти українських військовослужбовців з боку російської сторони, які набули широкого резонансу в ЗМІ. Вони висловлюють впевненість у автентичності цих випадків, ґрунтуючись на "достатніх підставах". Однак два приклади не характеризують масштабу проблеми.
Для складання подібних звітів важливим аспектом є постійний моніторинг умов утримання українських полонених у росії та встановлення зв'язку з ними. У цьому огляді відсутні подібні випадки, і не згадується про спроби встановити контакт із ними.
У розділі "Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом" наголошується, що місія отримала "правдиві" повідомлення про загрози сексуальним насильством двом жінкам з боку військовослужбовців ЗСУ та співробітників СБУ.
Звіт також містить розділ "Ситуація навколо Української православної церкви", в якому наголошується, що протягом звітного періоду було зареєстровано випадки проведення обшуків у культових спорудах та інших об'єктах УПЦ з боку української влади. Важливо зазначити, що у звіті не уточнюється, що ці обшуки були проведені відповідно до чинного законодавства.
Уповноважений акцентує увагу на тому, що нині Українська Православна Церква (УПЦ) має такий самий набір прав, як і інші релігійні організації. Зусилля держави спрямовані не на обмеження права громадян України на свободу совісті та віросповідання, а на відокремлення релігійних організацій від релігійних центрів у державі-агресорі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі