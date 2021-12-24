Міжнародні оглядачі прокоментували пресконференцію Путіна

15:17 24 грудень Київ, Україна

Глава країни-агресора Володимир Путін на великій пресконференції в Москві висловив сподівання, що майбутні переговори зі США щодо безпеки призведуть до позитивного результату. Водночас він висловив тверду рішучість запобігти розширенню НАТО

«Без жодних хитрощів ми прямо порушили питання: ніякого руху на Схід бути не повинно, – сказав Путін. – м'яч на їхньому боці. Загалом поки ми бачимо позитивну реакцію. Американська сторона готова до переговорів у Женеві, представники призначені. Сподіваємося, що процес піде цим шляхом».

Росія зосередила близько 100 000 військовослужбовців на кордоні з Україною, що викликало побоювання у західних лідерів щодо вторгнення до сусідньої країни.



Кремль досі заперечує, що планує вторгнення, і наполягає, що його сили перебувають там у відповідь на військові дії НАТО.



На пресконференції президент РФ уникнув прямої відповіді на запитання, чи може він беззастережно гарантувати ненапад на Україну.

«Наші дії залежатимуть не від переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії, – сказав він. – Ми ясно дали зрозуміти, що рух НАТО на схід є неприйнятним. США стоять із ракетами на порозі нашого будинку. Хіба це надмірна вимога – не ставити ударні системи біля нашого будинку? Як би американці поставилися, якби ми взяли на кордоні з Канадою чи Мексикою та поставили ракети?

При цьому президент дав зрозуміти, що не довіряє країнам Заходу.



Виправдовуючи свою позицію щодо розширення НАТО, президент послався на корінні інтереси Росії у сфері безпеки.

«Але ми маємо думати про перспективи своєї безпеки найближчим часом. Чекати, коли довбануть? Це серйозне питання», – додав Путін.

Сьогодні міжнародні оглядачі коментують у черговий раз заявлену позицію Москви щодо НАТО та України.

"Коментарі Путіна про війну з Україною та переговори з НАТО були дещо менш яструбовими, ніж сказане ним у попередні тижні. Але, на мою думку, він ніколи ще так прямо не заявляв, що вважає Донбас історично російським – а це демонструє, наскільки далеко він готовий зайти”, – пише голова московського бюро Financial Times Макс Седдон.

"Путін звинувачує Захід за нібито порушення минулих домовленостей щодо безпеки, але вимагає нових угод щодо безпеки від Заходу. Мене це хвилює. Наводить на думку, що сам він дійсно не зацікавлений у угодах, що "нічого не варті", і має інше на думці", - пише колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Колишній американський дипломат також заявив, що його лякає "рівень параної" Путіна через заяви останнього про нібито спроби розвалити Росію зсередини.



Раніше президент Росії заявляв, що Москва була обдурена, а Захід ніби не дотримався цих обіцянок щодо нерозширення. Путін також заявляв про дестабілізуючі дії США, вказуючи на військові кампанії Вашингтона.

"Путін б'є себе в груди заявляючи про НАТО та Україну, але варто нагадати, що початкова криза 2013-14 була викликана прагненням України до тісніших відносин з ЄС, а не до НАТО. Йдеться не про безпеку Росії; йдеться про небажання Путіна дозволити Україні орієнтуватися на Захід», – каже Ґідеон Рахман, міжнародний оглядач видання Financial Times.

"Спроба розділити [прагнення України до ЄС від її прагнення до НАТО] пахне суперечками про те, скільки ангелів можуть поміститися на голівці голки. Враховуючи, що процес НАТО розглядався в 2013-14, було цілком логічно вважати, що наближення до ЄС означає і наближення до членства в НАТО», – відповів Рахману американський історик Ендрю Готорп.

Тим часом радник Кремля Федір Лук'янов у коментарі, опублікованому виданням The Washington Post, висловив думку, що вимоги Росії щодо НАТО можуть бути вихідним пунктом для глибших переговорів.

"Очевидно, деякі з пунктів цієї композиції практично не можуть бути втілені", - наводить слова Лук'янова видання, - "Але якщо ми віримо, що це нова версія класичної дипломатії, коли радикальні позиції видаються на самому початку і починається своєрідний торг - що б зараз не говорили сторони - тоді, можливо, ми можемо очікувати на якусь спробу принаймні мати діалог”.