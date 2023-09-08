"Міжнародні спостерігачі" на псевдовиборах на ТОТ потраплять під санкції США - Блінкен

"Російська федерація проводить фіктивні вибори на окупованих територіях України. Ці так звані «вибори» відбуваються майже через рік після того, як кремль влаштував фіктивні референдуми та мав на меті анексувати українські Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, і понад дев'ять років після того, як росія має намір анексувати українську Автономну Республіку Крим та Севастополь”, - йдеться у заяві.