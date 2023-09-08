"Міжнародні спостерігачі" на псевдовиборах на ТОТ потраплять під санкції США - Блінкен
10:53 08 вересня Київ, Україна
Ті, хто підтримує так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі ті, хто виступає так званими "міжнародними спостерігачами", можуть потрапити під санкції та візові обмеження США
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Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Як зазначив Блінкен, так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України є пропагандистським заходом і демонструють відверту зневагу росії до принципів Статуту ООН.
"Російська федерація проводить фіктивні вибори на окупованих територіях України. Ці так звані «вибори» відбуваються майже через рік після того, як кремль влаштував фіктивні референдуми та мав на меті анексувати українські Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, і понад дев'ять років після того, як росія має намір анексувати українську Автономну Республіку Крим та Севастополь”, - йдеться у заяві.
Блінкен додав, що кремль сподівається, що ці заздалегідь сфабриковані результати посилять незаконні претензії росії на окуповані нею частини України, але це не що інше, як пропагандистський захід.
За словами Блінкена, дії росії демонструють її відверту зневагу до принципів Статуту ООН, таких як повага до державного суверенітету та територіальної цілісності, які є основою глобальної безпеки та стабільності.
“Сполучені Штати ніколи не визнають претензій російської федерації на якусь суверенну територію України, і ми нагадуємо будь-яким особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, у тому числі виступаючи як так звані міжнародні спостерігачі, що вони можуть потрапити під санкції та візові обмеження”, - йдеться у заяві держсекретаря США.
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