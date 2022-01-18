Міжнародна спільнота не визнає представників Криму

15:28 02 травень Київ, Україна

26-27 квітня пройшла онлайн-нарада ОБСЄ з людського виміру на тему «Демократична законотворчість: забезпечення участі». До наради не були допущені представники проросійських організацій Криму.

Це щорічне зібрання, на якому обговорюють порушення прав людини в усьому світі. У цьому році була спроба зареєструватися представниками прокремлівських організацій: «Білоруси Криму» і «Українська громада Криму». Також заявку на право участі подали представник молодіжного парламенту Криму і депутат російської міськради Бахчисарая. Всі представники Росії були обурені поведінкою модераторів зборів і звинуватили Швецію в русофобстві.

Українська сторона направила до чинного головування ОБСЄ та Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, як співорганізаторам заходу, лист-протест, «в якому, зокрема, наголошувалося на нікчемності участі таких організацій».

Також, під час виступу, слово намагалися взяти два представники анексованого Криму, яким вдалося зареєструватися. Один був зареєстрований як помічник ректора Кримського федерального університету імені Вернадського, хоча насправді є депутатом російської міськради Бахчисараю - Ервіне Мусаєв. Інший, Максим Покатаєв, голова молодіжного парламенту Криму. У першому випадку, Мусаєву все ж вдалося виступити, незважаючи на демарш української сторони. У другому, після слів Мусаєва, що він є представником російського Криму, мікрофон і відео були відключені.

Після, даючи коментарі для російських ЗМІ учасники, що зареєструвалися, говорили про "обман української сторони", що "в Криму порушуються права людини, з чим вони категорично не згодні". Після цих заяв російський телеканал «Крим 24» оприлюднив у своєму Телеграм-каналі заклик до кримчан «розповісти в соцмережах ОБСЄ про реальний стан справ» на півострові і опублікував посилання на сторінки організаторів у Фейсбуці.

Міжнародне суспільство як і раніше не визнає анексію Криму.