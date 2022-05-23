Міжнародна служба 911 – глобальне надання швидкої допомоги постраждалим країнам

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 23 травня, президент Володимир Зеленський закликав міжнародних донорів долучитися до підтримки України в рамках створеного фонду United 24 і висловив переконання, що в майбутньому цей фонд має стати глобальною структурою надання швидкої допомоги країнам, які потрапили в біду.

"Ця війна росії проти України переконує, що допомога державі, на яку напали, тим цінніша, чим швидше її надають: зброя, фінанси, політична підтримка, санкції проти росії". Ось чому створено фонд відновлення України United 24. І закликаємо всіх приєднатися до підтримки, користуючись цією державною платформою, а надалі під цим брендом ми пропонуємо створити глобальну структуру, яка зможе протягом 24 годин надати достатню підтримку будь-якій країні, яка зазнала військового нападу, стихійного лиха або, наприклад, пандемії", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що якби Україна отримала всю необхідну підтримку на 100% нашої потреби ще й одразу, у лютому, то результатом цього були б десятки тисяч життів, що збереглися.

Зеленський розповів, що в рамках створеного фонду United 24 для кожного донора, що приєднується, Україна надасть конкретну пропозицію, як допомогти і куди направити кошти, де зараз пріоритет. Надалі ж, за словами президента, на основі цього фонду можна створити глобальну безпекову структуру для всіх країн, таку міжнародну службу порятунку 911.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі виступив з ініціативою щодо створення нової організації для попередження масового голоду та запропонував Україну як платформу для її роботи.