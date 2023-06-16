Міжнародна коаліція розпочинає навчання українських льотчиків на F-16

Жозеп Боррель, високий представник Європейського Союзу, висловив надію на найближчий початок передачі винищувачів F-16 Україні.
Про цю позицію він заявив перед засіданням Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.
Боррель привітав прийняте рішення про передачу сучасних винищувачів Україні, зазначивши, що збройні сили країни наразі потребують цієї підтримки.
Він також зазначив, що навчання пілотів уже розпочалося, і висловив сподівання, що Україна незабаром отримає необхідне озброєння у вигляді F-16.
Нещодавно Велика Британія оголосила про запуск міжнародної коаліції, яка займатиметься навчанням українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.
До коаліції вже приєдналися Великобританія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати та Португалія.
Про цю позицію він заявив перед засіданням Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.
Боррель привітав прийняте рішення про передачу сучасних винищувачів Україні, зазначивши, що збройні сили країни наразі потребують цієї підтримки.
Він також зазначив, що навчання пілотів уже розпочалося, і висловив сподівання, що Україна незабаром отримає необхідне озброєння у вигляді F-16.
Нещодавно Велика Британія оголосила про запуск міжнародної коаліції, яка займатиметься навчанням українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.
До коаліції вже приєдналися Великобританія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати та Португалія.
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