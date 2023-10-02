Між Україною та Польщею "зашкалюють емоції", проте кризи у відносинах немає - посол

17:06 02 жовтня Київ, Україна

Український посол у Варшаві Василь Зварич в інтерв'ю телеканалу TVN 24 наголосив, що у відносинах між Україною та Польщею "зашкалюють емоції", проте кризи у відносинах немає.

"Коли в Україні йде війна і щодня гинуть люди, щодня маємо втрати серед мирних жителів та військових, а з іншого боку, тут у Польщі йде виборча кампанія, емоції, природно, високі, але це не означає, що у нас є якась масштабна криза у відносинах. Нам потрібно пояснити один одному кілька речей, і ми це робимо дуже ефективно, тому з нашого боку є повне розуміння, і ми розраховуємо на таке розуміння з боку Польщі", – наголосив дипломат.

Зварич також наголосив, що Україна прагне зберегти солідарність та підтримку всього вільного світу у відповідь на російську загрозу.



Щодо відсутності представників Польщі на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві, посол зазначив, що це суверенне рішення кожної країни. Він наголосив, що Україна запросила Польщу на захід та поважає рішення Польщі не брати участь, але це не повинно призводити до звинувачень на адресу України.