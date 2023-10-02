Між Україною та Польщею "зашкалюють емоції", проте кризи у відносинах немає - посол

Український посол у Варшаві Василь Зварич в інтерв'ю телеканалу TVN 24 наголосив, що у відносинах між Україною та Польщею "зашкалюють емоції", проте кризи у відносинах немає.
Зварич також наголосив, що Україна прагне зберегти солідарність та підтримку всього вільного світу у відповідь на російську загрозу.
Щодо відсутності представників Польщі на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві, посол зазначив, що це суверенне рішення кожної країни. Він наголосив, що Україна запросила Польщу на захід та поважає рішення Польщі не брати участь, але це не повинно призводити до звинувачень на адресу України.
Щодо відсутності представників Польщі на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві, посол зазначив, що це суверенне рішення кожної країни. Він наголосив, що Україна запросила Польщу на захід та поважає рішення Польщі не брати участь, але це не повинно призводити до звинувачень на адресу України.
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