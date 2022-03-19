Між Україною та МАГАТЕ готується угода про гарантії безпеки ядерних об'єктів

20:23 16 березня Київ, Україна

Між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) готується угода щодо гарантій безпеки ядерних об'єктів.



Про це заявив т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі інформаційного марафону всеукраїнських каналів.

"Я знаю, що зараз працює український регулятор над цим. Готується угода між МАГАТЕ та Україною про те, щоб МАГАТЕ забезпечило гарантії ядерного матеріалу, який знаходиться на атомних станціях, а також гарантії безпеки наших ядерних об'єктів", - сказав Котін.

За його словами, також немає остаточного рішення про візит голови МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі до України, насамперед необхідно значно доопрацювати відповідну угоду.



Крім цього, Котін прокоментував можливу участь держкорпорації "Росатом" у переговорах щодо безпеки українських ядерних об'єктів і запевнив, що з Росією можна домовлятися лише про санкції проти них: "Все, що ми можемо з ними обговорювати, - це санкції проти них. От і все".



Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС у ніч проти 4 березня. Персонал станції продовжує працювати, проте змушений узгоджувати свої дії із загарбниками. Крім того, першого дня повномасштабного вторгнення російськими військами була захоплена Чорнобильська АЕС.